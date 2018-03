Pirlo: "Gattuso mi fa ben sperare per il Milan. Buffon? Gioca finché vuole"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex centrocampista di Milan, Juventus e Nazionale, Andrea Pirlo, a E poi c'è Cattelan, ha parlato del suo compagno Gennaro Gattuso e della sua carriera. "Non me l'aspettavo, vedere tutta questa passione che ci mette e i risultati che arrivano mi fanno ben sperare per il Milan in futuro. Allenare? Per adesso no, 24 ore su 24 devi pensare a quelle cose, devi gestire 30 teste, la stampa, i dirigenti. Buffon? Finché ha voglia può giocare finché vuole".