Pirlo, il messaggio alla UEFA: "Facciamo di più contro il razzismo, miglioriamo il sistema"

All'interno della campagna No Racism della UEFA, arriva il messaggio di Andrea Pirlo. "Possiamo fare di più contro il razzismo, può essere un traino per migliorare il sistema. Dobbiamo debellare questo problema, migliorandosi collettivamente e come persona. Non è possibile nel 2020 avere ancora questi problemi. Stiamo cavalcando l'onda degli ultimi fatti, può essere un motivo di slancio per fare sempre di più".