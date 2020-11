Pirlo: "Il mio modo di gestire le persone non è cambiato. Lo facevo da calciatore, lo faccio oggi"

“Io ho il mio modo di gestire le persone”. Nell’intervista rilasciata ai canali ufficiali della Juventus prima della gara contro il Benevento, Andrea Pirlo parla del suo modo di guidare il gruppo da allenatore. Non molto diverso da quando era un leader in campo: “Lo facevo da calciatore e lo faccio adesso, non è cambiato minimamente. Il gruppo sta crescendo, riesce a individuare quel che stiamo cercando di proporre dal primo giorno. Gli sviluppi si vedono partita dopo partita: ci voleva tempo, non abbiamo potuto farlo prima del campionato e queste gare servivano anche a provare certi tipi di giocatori in certi tipi di posizioni. Adesso che abbiamo individuato qual è la struttura della squadra riusciamo a lavorare meglio”.

