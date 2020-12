Pirlo incorona Ramsey: "E' quello che ci fa giocare bene, lo vorrei sempre in campo"

vedi letture

A Sky Sport parla Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, dopo il 4-0 di Parma. "Con l'Atalanta avevamo fatto un'ottima gara, ci era mancato solo il risultato ma sono una grande squadra. Il risultato ci ha fatto ribaltare, siamo entrati con la voglia di riprendere i punti persi".

Su McKennie "E' il più bravo negli inserimenti, attacca bene gli spazi, ha i tempi giusti. Ramsey è importante, si fa trovare sempre bene tra le linee, aiuta in costruzione ed è intelligente a muoversi al servizio degli altri".

Su Kulusevski "Era stanco mentalmente nelle scorse gare ma stasera ha dimostrato di essere un grande giocatore"

Sull'atteggiamento "L'atteggiamento è stato fondamentale, non devi averlo solo quando affronti il Barcellona. Ora lo stiamo facendo bene, quando entri così la Juventus diventa forte".

Su Ramsey "Dobbiamo centellinarlo, a volte non è al meglio, serve farlo riposare. Però quando è al 100% e può essere decisivo, preferisco averlo sempre in campo, è quello che ci fa giocar bene, che ci fa uscire da tante situazioni. Per noi è importantissimo".

Sulla gara di stasera "Abbiamo giocato bene anche contro l'Atalanta con tanta aggressione, contro i loro ritmi altissimi. Ci è mancato il risultato che ci è andato stretto ma ero soddisfatto della prestazione, non dei risultati sprecati. Quando entri così, come col Genoa, iniziamo ad avere la padronanza del gioco: è così che ci piace, li prendiamo con aggressione alta, cercando di recuperare veloce il pallone. Quando hai il dominio del gioco, tutto diventa più facile".

Sugli esterni "Abbiamo due terzini, Alex Sandro e Cuadrado, che si stanno alternando un po'. Cerchiamo di spingerli più possibile, a volte mettiamo in ampiezza Kulusevski o Chiesa, con caratteristiche diverse. Oggi abbiamo optato per Kulusevski, ci serviva per l'uno contro uno da quella parte per far andare McKennie dentro allo spazio".

Su Cristiano Ronaldo "Non mi sorprende. Dimostra da vent'anni quel che sa fare, è sempre concentrato, ha sempre fame di far gol. Era arrabbiato per il rigore sbagliato con l'Atalanta, ha fatto vedere quel che sa fare".

Su Buffon "Ne dimostra venti di anni, con l'entusiasmo che ha ogni giorno agli allenamenti. Se non avesse questo, sarebbe a fare qualcos'altro, dimostra ogni giorno di essere un campione, uno dei migliori al mondo".