Pirlo inventa Bonucci libero e attaccante ma la Juve non sfonda: 0-0 al 45' col Verona

Juventus-Hellas 0-0 al 45'

Finisce 0-0 una frazione con pochi acuti e tanto studio tattico con ritmi alti e capovolgimenti di fronte il primo tempo di Juventus-Hellas Verona. Col VAR che allo scadere annulla uno scavetto meraviglioso di Morata per un fuorigioco millimetrico. Niente reti da entrambe le parti ma emozioni forti, seppur a tratti. Il primo squillo arriva al quindicesimo, quando l'Hellas è tambureggiante. Un gol dopo l'altro, con Kalinic davanti a dettare i tempi. Azione manovrata, palla a Colley che trafigge Szczesny. Esultanza ma è fuorigioco, sicché non conta. La Juventus patisce il colpo e gioca anche di rimessa. Funziona quando al ventesimo parte forte Bernardeschi: sgroppata di metà campo, diagonale ma Silvestri è sicuro e para. La Vecchia Signora però patisce l'Hellas arrembante che non ha timori nel concedere l'uno contro uno in fase difensiva, che sia su Dybala o su chi imposta da dietro.

La Pirlata è Bonucci senza ruolo Già. Solo che spesso è Bonucci e l'idea di Pirlo è certamente inusuale: lascia il 19 libero d'avanzare e d'offendere, rompendo così sulla carta gli schemi e le geometrie studiate degli ospiti. Davanti tante occasioni per la Juve, spesso davanti a Silvestri ma dall'altra parte Lazovic e Faraoni sono due frecce sulle corsie e puntano pure l'uomo senza timore. Al quarantunesimo la Juventus sfiora il gol ma il destro di Cuadrado fa letteralmente tremare la traversa: Danilo crea la superiorità sulla destra, Bernardeschi mette in mezzo ma il colombiano a rimorchio, col destro, prende il legno alto. La Juve cresce: allo scadere di frazione, Rabiot recupera palla a centrocampo, verticale e Morata solo davanti a Silvestri. Cucchiaio meraviglioso, un arcobaleno sopra la testa dell'Hellas. Il sole, ma poi subito le nubi sul cielo di Torino: il VAR richiama Pasqua che annulla in gol.