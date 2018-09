Pirlo: "Juventus 2 gradini sopra tutti, il Milan mi piace. Italia, serve tempo"

© foto di Federico Gaetano

Andrea Pirlo, ex centrocampista di Milan, Juve e Nazionale, ha parlato ai microfoni di Sky dell'Italia di Mancini e del campionato: "Purtroppo le due partite della Nazionale non sono andate benissimo, il CT ha cambiato molto nella seconda per provare nuovi giocatori. Siamo all'inizio di un nuovo ciclo, bisogna ripartire da zero e Mancini ci sta provando, ma ci vuole tempo".

Sul campionato: "La Juve è sempre due gradini sopra le altre, che si sono rinforzate e hanno cambiato ma restano dietro. Ci sono ottime squadre ma per arrivare al livello della Juve ce ne vuole".

Sul Milan: "Il Milan è la squadra che mi piace di più, Gattuso fa giocare molto bene i ragazzi. Hanno un mix di italiani giovani e stranieri molto interessante, in prospettiva può fare bene. Ha anche sistemato la società con Maldini e Leonardo, in futuro potrà ottenere grandi risultati".