Pirlo: "Le pressioni del mondo Juventus non mi sorprendono. Futuro? Io sono tranquillo"

vedi letture

Mister Andrea Pirlo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato con lo Spezia, ha parlato anche delle grandi pressioni nei suoi confronti dopo un avvio poco esaltante sulla panchina della Juventus: "Non sono sorpreso. Ho giocato per vent'anni e so cosa vuol dire stare sotto la luce dei riflettori. Mi viene anzi da fare sempre meglio, non mi interessa quello che viene detto. Futuro? Io sono tranquillo", le dichiarazioni del tecnico della Juventus.