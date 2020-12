Pirlo mette in guardia la Juve: "Non credo nella crisi del Barça, a Koeman serve tempo"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions col Barça, mister Andrea Pirlo ha invitato i suoi a non sottovalutare la truppa di Koeman, nonostante la crisi di risultati in campionato: "Non credo alla crisi del Barcellona. Ha un allenatore nuovo che sta mettendo insieme le sue idee. Sappiamo che è una grande squadra", le dichiarazioni del tecnico della Juventus.