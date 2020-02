© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Pirlo, doppio ex di Milan e Inter, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in vista del derby di domenica sera. Queste le sue parole: "Nonostante i 19 punti di differenza in classifica non penso che sia una gara a senso unico, anzi, sarà una sfida che fa storia a sé, il distacco si annulla. L'Inter sta meglio ma questa partita può cambiare la stagione visto che incide sull'autostima".

Parole poi anche su Ibrahimovic che secondo l'ex centrocampista riesce ancora a fare la differenza e servirà anche ai suoi compagni, come per esempio a Leao, definito forte ma giovane. Infine Antonio Conte, allenatore che ha allenato Pirlo alla Juventus: "Immaginavo l’Inter a questo livello, lotterà per lo scudetto fino all’ultimo. Ti porta a dare il meglio sempre, più di quello che pensi di avere o che hai davvero. È malato di vittoria, se perde non gli si può parlare, diventa un demonio. Da solo ha ridotto il gap con la Juve, poi la società lo ha aiutato con gli acquisti".