Pirlo non rischia il piano B: a volte per vincere bisogna peccare di lesa maestà

È andato di moda in casa Inter, complice un siparietto televisivo non particolarmente edificante. Con l’Atalanta avrebbe fatto comodo però alla Juventus di Andrea Pirlo. Che pareggia a Bergamo, in una partita tutt’altro che facile, ma qualche dubbio lo lascia per i cambi: solo sei minuti per Paulo Dybala, neanche quelli per Dejan Kulusevski. Due che forse, nel tentativo di battere la Dea, avrebbero fatto comodo. Anche se non era la loro partita, come lo stesso Pirlo ha detto dello svedese.

Work in progress. Anche sotto questo profilo, perché la Vecchia Signora è una squadra che il rodaggio di cui ha parlato Paratici nel pre-gara lo svolge 90 minuti dopo 90 minuti. Come se in ogni sfida ci fossero due obiettivi: battere l’avversario e mettere un po’ di consapevolezza in più su quel che questa squadra è. Per questo, rimproverare a un tecnico che ha 16 partite in carriera l’assenza di un piano B c’entra il punto soltanto in parte: la Juve sta ancora disegnando il piano A, sulle alternative a uno spartito che ancora deve memorizzare fatica fisiologicamente.

Togliere Ronaldo? Però il campionato scappa e non concede tregua, perché le avversarie non sono lì ad aspettare la squadra nove volte campione di fila negli ultimi nove anni. Così, in una serata nella quale la stella dei bianconeri ha avuto la luna storta, è emersa la difficoltà di qualsiasi allenatore nel mandare in panchina un certo Cristiano Ronaldo. E per carità, difficoltà più che comprensibile: il portoghese può risolvere qualsiasi partita in qualsiasi momento. A volte, però, per vincere tocca peccare. Anche di lesa maestà.