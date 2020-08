Pirlo prepara la svolta? Possibile il ritorno alla difesa a tre, come ai tempi della BBC

La Stampa oggi in edicola spiega che Andrea Pirlo, tra le varianti tattiche, valuterebbe anche la difesa a tre. All'inizio della stagione non potrà contare su Matthijs de Ligt, operatosi alla spalla e di ritorno non prima di novembre. Però Merih Demiral rientrerà e poi ci sono Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, che non hanno mai nascosto la preferenza per i tre dietro, come ai tempi della BBC. La svolta sarà testata nei prossimi giorni alla Continassa, la Juventus dovrebbe rientrare al lavoro tra il 23 e il 24 agosto ma congelare il mercato di Rugani e Romero può essere un indizio in questa direzione.