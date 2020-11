Pirlo può sorridere. Con De Ligt e Alex Sandro la Juve fa un altro passo verso la sua idea di calcio

In attesa di capire quando e come rientreranno CR7 e gli altri nazionali sparsi per il mondo, la Juventus di Andrea Pirlo ha rimesso in moto le gambe dopo 3 giorni di pausa. E già ieri alla Continassa il tecnico bianconero ha avuto dei buoni motivi per sorridere. Già perché in gruppo, seppur per una parte della seduta, si sono rivisti Matthijs de Ligt e Alex Sandro. Ovvero i due giocatori che in questo avvio di stagione sono mancati maggiormente al tecnico e più in generale alla squadra. Per un motivo molto semplice: nella rosa bianconera non esistono altri giocatori con le loro caratteristiche. E con la loro qualità. Il centrale olandese sembra davvero vicinissimo al rientro, chissà magari già alla ripresa, sabato 21, contro il Cagliari potrebbero arrivare convocazione e maglia da titolare. La settimana abbondante di preparazione lascia ampi margini, anche perché De Ligt è sì fermo dal 7 agosto per l’operazione alla spalla, ma a livello di preparazione, gambe e fiato è già a buon punto. Manca inevitabilmente il ritmo partita, ma quale strada migliore se non quella del campo per ritrovarlo? Col suo rientro, Pirlo risolve un doppio problema. Con lui la difesa a tre, intesa con i concetti del pensiero di Pirlo, torna fattibile. Più nell’immediato, De Ligt coprirà la nuova falla lasciata dallo sfortunato Chiellini a causa della lesione di basso grado al bicipite femorale.

Discorso leggermente diverso per l’esterno brasiliano, che si sta ancora curando dal serio infortunio muscolare accusato a metà settembre. Dopo uno slittamento nelle scorse settimane nei tempi di recupero, Alex Sandro vede finalmente la luce in fondo al tunnel. Magari non potrà esserci contro il Cagliari. Magari non potrà esserci da titolare. Ma sembra comunque questione di poco. Un prospetto come Frabotta inevitabilmente perderà minutaggio, ma Pirlo a quel punto avrà il suo esterno sinistro titolare e potrà ragionare su nuovi concetti di gioco (oltre che tattici). Il tutto, ovviamente, in attesa di capire quali sono le reali condizioni degli altri acciaccati: da Chiesa a Ramsey fino Rabiot. Sperando che la sosta per le nazionali non porti in dote nuovi contrattempi.