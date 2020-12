Pirlo: "Sentenza su Juve-Napoli? Ci dispiace più per le altre squadre che per noi"

vedi letture

Come ha reagito la Juventus alla sentenza sulla gara non giocata col Napoli? A Sky, Andrea Pirlo risponde così: "Noi non possiamo farci niente, non abbiamo problemi a rigiocare. Dispiace per le altre squadre che hanno viaggiato e perso punti senza dir niente, partendo e giocando senza chi aveva il Covid. Dispiace più per loro che per noi".

Qui tutte le parole di Pirlo.