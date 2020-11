Pirlo sfida Inzaghi, gara tra amici: "Filippo ha riconquistato la Serie A con i risultati"

vedi letture

Andrea Pirlo contro Filippo Inzaghi. Benevento-Juventus sarà anche la sfida tra due allenatori che da calciatori sono stati per anni compagni di squadra, sia al Milan che in Nazionale: “Conosco benissimo il loro allenatore - racconta so cosa varrà fare con i suoi giocatori e quindi dovremo avere un atteggiamento subito concentrato, sin dal primo minuto. Inzaghi si è messo in discussione: ha iniziato nel Milan, poi ha fatto un grande passo indietro ed è stato ammirevole, è andato in Serie C. Un passo importante per la sua crescita, con i risultati è riuscito a riconquistarsi alla grande la Serie A”.

Qui tutte le parole di Pirlo.