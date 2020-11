Pirlo si coccola Rabiot: è lui il centrocampista indispensabile per la Juve

Adrien Rabiot da cinque mesi a questa parte ha totalmente rivoluzionato l’importanza e l’efficacia della sua presenza in campo. Dopo un avvio ricco di ostacoli e con poche risposte degne di nota, il centrocampista francese, arrivato nell’estate del 2019 alla Juventus dopo la scadenza del contratto con il Paris Saint-Germain, ha elevato gara dopo gara e in maniera esponenziale il livello delle proprie prestazioni diventando così prima per Maurizio Sarri e poi per Andrea Pirlo un punto di riferimento sempre più rilevante nei meccanismi di gioco della squadra. A testimoniarne il cambiamento anche il ritorno tra i convocati della nazionale francese, della quale è diventato un titolare, con il chiarimento tutt'altro che scontato con il commissario tecnico Deschamps. E anche contro il Cagliari, in coppia con Arthur, ha dimostrato quanto sia diventato indispensabile per la squadra.

MOVIMENTI PERFETTI - Con il funambolo brasiliano, anch’egli perfettamente a suo agio nello scacchiere ideato e messo sul rettangolo verde dallo staff bianconero, puntuale nell’abbassarsi per dar sviluppo alla manovra, fondamentale è stato il lavoro di Rabiot nel trovare spesso e volentieri il fazzoletto di terreno giusto in cui ricevere la sfera dai compagni e dare sfogo sia alle ormai caratteristiche cavalcate palla al piede sia alle verticalizzazioni per i movimenti in profondità di punte ed esterni. Un giocatore abile a leggere le situazioni di gioco ma anche a sfruttarle a proprio favore con lucidità. E i margini di miglioramento, a detta anche di chi lo vede ogni giorno da vicino come Andrea Pirlo, lasciano sempre più ben sperare: “È un giocatore completo, raramente ho visto uno così forte fisicamente e tecnicamente. Non sa neanche lui le potenzialità di miglioramento che ha, ci lavoriamo mentalmente per fargli capire che è un campione”. Un endorsement che non lascia spazio a fraintendimenti: Rabiot sta diventando indispensabile per la Vecchia Signora e il tecnico juventino se lo coccola.