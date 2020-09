Pirlo spiega la scelta Frabotta: "Non è stato un rischio metterlo in campo"

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport delle scelte di formazione fatte per la gara contro la Sampdoria. "Frabotta ha fatto un'ottima gara: ho scelto il ragazzo dell'Under 23 che si allena con noi. Si allena bene, sa giocare, non è stato un rischio metterlo in campo. McKennie? E' arrivato con qualche giorno in più di allenamento, fisicamente sta meglio di altri. Può far meglio in fase di impostazione ma era la prima e gli si può perdonare".