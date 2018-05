Pirlo su Juve-Milan: "Gara equilibrata. Il Diavolo ha bisogno di vincere"

Andrea Pirlo, ex centrocampista di Milan e Juventus, ha parlato ai microfoni di Milan Tv in vista della finale di Tim Cup di stasera tra i rossoneri e i bianconeri: "Mi aspetto una partita equilibrata. Una finale non ha mai favoriti, a maggior ragione se si gioca a fine stagione. Spero che sia una bella partita. Vedere Gattuso sulla panchina del Milan mi fa un bellissimo effetto, sono contento di quello che sta facendo: ha ridato un'anima al Milan, dando uno spirito di squadra e facendo giocare la squadra molto bene. Gran parte del merito è suo e spero che questa sera possa coronare il sogno di alzare la Coppa. Punti deboli della Juventus? Tutti ne hanno, la Juventus è la squadra più attrezzata. Sarà il Milan a provare a trovarli. Per Bonucci è una partita speciale, non è mai facile giocare contro una ex squadra, soprattutto le prime sfide dopo aver appena cambiato maglia. Biglia? Il suo è un ruolo fondamentale, perchè dà un equilibrio a tutta la squadra. Non so se sarà al meglio, ma se Rino riterrà di poterlo mettere in campo significherà che avrà le proprie ragioni. Il Milan ha bisogno di vincere trofei per ripartire, per ridare entusiasmo e dare credibilità al futuro, anche per i nuovi giocatori. È una partita fondamentale per iniziare il ciclo Gattuso".