Pirlo su Prandelli: "Persona di cuore. Abbiamo vissuto tantissimi bei momenti insieme"

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, analizza ai microfoni di JTv la prossima sfida alla Fiorentina. Inevitabile un commento anche sul "nuovo" tecnico dei viola, Cesare Prandelli: “È un bravo allenatore, io ho avuto la fortuna di essere allenato da lui. È bresciano come me quindi lo conosco molto bene. Mi fa molto piacere che sia tornato ad allenare in Serie A. Ho vissuto tantissimi bei momenti con lui. Abbiamo fatto un grandissimo Europeo perdendo la finale con la Spagna. È una persona veramente di cuore con la quale ho avuto la possibilità di stare molto tempo assieme: abbiamo fatto un Mondiale, una Confederation. Lo rivedo con grande piacere e si merita qualcosa in più sul campo in questo momento”.