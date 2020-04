Pirlo sul futuro da tecnico: "Ho parlato con qualche club. Posso iniziare anche all'estero"

Diretta social su Instagram per Andrea Pirlo con Christian Vieri. "Stavo facendo il master, a settembre dovremmo essere pronti, ora è tutto sospeso. Dovevamo vedere Juric e Inzaghi, è tutto fermo. Io ho parlato con qualche squadra, ora vediamo. Italia o estero? E' uguale, mi muovo anche, non ho problemi ad andare all'estero. Sono stato a New York da calciatore, posso iniziare altrove. Se devi arrivare, lo fai anche iniziando altrove. Il calcio non mi manca, sono pronto per altro. Dopo due anni a casa so bene quel che voglio fare".".