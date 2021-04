Pirlo sul futuro di Buffon e Chiellini: "Ora sono importantissimi. Mi baso sul presente"

Non si è voluto sbilanciare Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, sul futuro di Gianluigi Buffon e di Giorgio Chiellini. In conferenza stampa a -1 dal derby della Mole contro il Torino, il tecnico della Vecchia Signora ha parlato più di presente che di domani per le due storiche colonne bianconere. "Siamo ancora in questa stagione ed è normale che pensiamo a questa dove loro sono due giocatori importantissimi nella rosa. Giusto che io mi basi sul presente. Come detto altre volte Bernardeschi può fare sia il terzino che l'esterno alto. Alla Juve gioca in un modo mentre in Nazionale in un altro, per me resta un giocatore di fascia".

