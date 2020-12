Pirlo sull'eterno dilemma CR7-Messi: "Non vanno paragonati, ma soltanto ringraziati"

Andrea Pirlo come Ronald Koeman. L'allenatore della Juventus, interpellato in conferenza stampa sull'eterno dilemma Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, ha risposto proprio come il tecnico del Barcellona qualche ora fa: "Ha ragione Koeman a dire che non è giusto dire chi è meglio. Hanno dato entrambi spettacolo e lo fanno da anni, si sono divisi i Palloni d'Oro degli ultimi 15 anni. È un peccato dire se sia meglio l'uno o l'altro. Cristiano e Messi sono due fenomeni che fanno gioire milioni di tifosi ogni volta che scendono in campo, non è giusto scegliere il più bravo. Bisogna solo ringraziarli perché fanno bene al calcio", le parole del mister bianconero.