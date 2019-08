© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alle 20.45 scende in campo il Bologna che sarà ospite del Pisa per il terzo turno di Coppa Italia. 4-2-3-1 per i rossoblù che scenderanno in campo con Orsolini, Soriano e Palacio alle spalle di Destro.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

PISA (3-5-2): Gori, Aya, Benedetti, Meroni, Liotti, Birindelli, Gucher, Marin, Siega, Pesenti, Marconi. All. Luca D’Angelo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupsky, Tomyassu, Danilo, Denswil, Dijks, Poli, Kingsley, Orsolini, Soriano, Palacio, Destro. All. De Leo.