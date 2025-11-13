Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pisa, si ferma Akinsanmiro: il report del club dopo gli accertamenti strumentali

© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 12:52Serie A
Ivan Cardia

In casa Pisa si ferma Ebenezer Akinsanmiro. L'ex Primavera Inter si è sottoposto oggi ad esami che hanno evidenziato, fa sapere il club nerazzurro, una "lussazione Acromion-Claveare alla spalla destra.

Questo l’esito degli accertamenti strumentali ai quali è stato sottoposto il calciatore Ebenezer Akinsanmiro dopo l’infortunio accusato nel secondo tempo della gara Pisa-Cremonese in seguito a uno scontro di gioco.

Lo Staff Medico del Club ha provveduto a immobilizzare l’arto lussato attraverso il posizionamento di un tutore e ha predisposto un percorso di recupero personalizzato progressivo per il recupero agonistico del calciatore"

