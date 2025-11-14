Pisa, Touré torna sul gol contro la Cremonese: "Me lo sentivo. Obiettivo sei reti in Serie A"

"Stasera faccio gol. Me lo ripetevo continuamente". Idrissa Touré se lo sentiva alla vigilia di quella gara casalinga contro la Cremonese prima della sosta decisa da un suo colpo di testa. Il centrocampista del Pisa si è raccontato ai taccuini dell'edizione odierna del Corriere dello Sport partendo proprio dalla rete contro i grigiorossi: "Sia il giorno prima che nella riunione pre-partita il mister mi aveva detto che se avessi sfruttato bene i cross da sinistra, con i miei inserimenti sul secondo palo, avrei potuto fare gol. Ed è andata proprio così. Anche grazie a Tramoni".

Centrocampista ma con il vizio del gol. "Io faccio sempre cinque o sei gol a stagione e - ha spiegato il calciatore nerazzurro - finora non avevo ancora segnato. Sentivo che mi sarei sbloccato. O, forse, ne avevo solo tanta voglia...". Nel massimo campionato è certamente più difficile realizzare una rete "ma finora - ha fatto un po' di autocritica - me ne sono anche mangiato qualcuno di troppo. Però voglio migliorare".

E per quanto riguarda l'obiettivo minimo di marcature realizzate, Touré non si è nascosto: "L’anno scorso ne ho segnati sei - ha concluso -. Vorrei raggiungere quella cifra anche in A. E se possibile superarla".