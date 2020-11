Più agro che dolce: chi sorride e chi no tra le italiane dopo la tre giorni europea

vedi letture

Solo un'italiana su sette in testa alla propria classifica. È questo il bilancio complessivo della Serie A, dopo la tre giorni di calcio europeo. Partita male, con la doppia sconfitta di Inter e Atalanta. Finita anche peggio, con la pesante débâcle del Milan a San Siro.

Juve e Roma. Gli unici sorrisi, fino in fondo. Forse fin troppo facili: i bianconeri stendono 4-1 il modesto Ferencvaros, i giallorossi passeggiano 5-0 su un Cluj decimato. Ma sono pur sempre sorrisi: la squadra di Pirlo dà continuità alla vittoria in campionato e riscatta il passo falso col Barcellona, al di là del risultato una delle peggiori partite della Juve negli ultimi anni. La strada per il Paradiso fatto di triangolazioni, gol a raffica e magari spettacolo è ancora lunga e la gara con la Lazio sarà l'occasione di capire se è anche quella giusta. L'uomo copertina? Più di CR7 e Dybala, in questo momento se la prende Morata. Spagnolo come Borja Mayoral, una doppietta che è un po' l'immagine dei giallorossi: facile facile. Però i giallorossi sono quelli che escono meglio dalla tre giorni: hanno una bella vittoria da dedicare al loro cavaliere nero e scoprono tante belle facce. Giovanissime, come quelle del baby Milanese. O un po' meno: Villar convince, Ibanez è solo una conferma, Pau Lopez di questo passo insidierà Mirante. L'ex Real segna ma non è un vice-Dzeko, mentre Mkhitaryan e Pedro sono campioni a cui potersi aggrappare. Non una novità.

Coloro che son sospesi: Lazio e Napoli. I biancocelesti pareggiano, contro una squadra che non è una corazzata. Però la trasferta di Bruges era complicata per mille motivi, a partire dalle tante assenze: un vero e proprio caso, che va risolto perché ne va della credibilità dell'intero sistema. Con la Juve torneranno Immobile e Luis Alberto: quello ai bianconeri è il duello che non s'è potuto tenere fino in fondo un lockdown fa, perché alla ripresa la magia di Inzaghi si è dissuasa. Oggi, le aquile non danno la sensazione di poter volare così in alto. Chissà. Sorride il tabellone del Napoli, non Gattuso: più che una gita è stata una piccola odissea, quella dei suoi ragazzi. Eppure di fronte c'era una squadra che non avrebbe dovuto impensierire Mertens e compagni, Ringhio si era concesso anche un nuovo esperimento tattico dei tanti che sta provando per impreziosire ancora la squadra più sottovalutata del nostro campionato. È andata bene solo nel risultato, per il resto il volto rabbuiato di uno che l'Europa del calcio la conosce benissimo, e vorrebbe tornare il prima possibile a giocare quella che gli compete, la dice lunga.

Inter, Atalanta e Milan. Il nerazzurro non va di moda, in Champions. Conte ha difeso il suo operato e la sua squadra: effettivamente, delle tre sconfitte, quella dell'Inter brucia meno. Perché 3-2 a Madrid contro il Real non è una figuraccia, è un passo falso che si può accettare. Tre i tarli: tre come i gol subiti, ennesima puntata di una stagione horror per la difesa. Ancora, il fatto che la sconfitta sia arrivata figli di errori individuali e disattenzioni. Infine, il passaggio del girone: definirlo una chimera forse è troppo, ma la Beneamata non avrà vita facile e non può più sbagliare. La Dea di Gasperini si riscopre molto terrena, a cospetto di una squadra che resta stellare. Il divario tra i sogni dell'Atalanta e le solide certezze del Liverpool è stato chiaro, fin troppo: essere grandi, in Champions, vuol dire giocare così. I nerazzurri non ci sono ancora, o non ci sono più: capirlo fa tutta la differenza del caso. E poi c'è il Diavolo, povero diavolo per la prima volta da 242 giorni, una serie di fasi e di colori. Tantissimo tempo, tante partite (24) da rendere fuori luogo il processo a Pioli, Ibrahimovic e compagnia calciante. Di fronte non c'era una squadra da buttar via. Anzi: dopo Real e Liverpool, la più tosta tra le avversarie delle italiane. Però il Lille è anche la stessa squadra che ha perso col Celtic una settimana fa, non stiamo parlando di un bulldozer. Il Milan è finito triturato e per la prima volta in stagione ha il dubbio che abbia volato alto come Icaro. Se erano ali di cera, solo il sole lo potrà dire.