Più Atalanta che Fiorentina, ma è 0-0 a fine primo tempo

© foto di Federico De Luca 2018

Zero a zero fra Fiorentina e Atalanta nel primo tempo. Si fanno preferire i bergamaschi, almeno finora, con un Alejandro Gomez indiavolato che, però, non ha ancora trovato il guizzo per cambiare il risultato. Fiorentina che, invece, è molto imprecisa e non riesce a portare pericoli sostanziali alla porta di Gollini.