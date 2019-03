Più di Semplici tre punti: la SPAL vola grazie alla forza del gruppo

© foto di Federico De Luca

L'imperativo era dimenticare la durissima sconfitta subita all'andata e conquistare punti pesantissimi in chiave salvezza. Una missione che la SPAL ha portato a termine con successo, grazie a una prestazione non esaltante ma efficace. L'1-O con cui i ragazzi di Semplici hanno sbancato lo Stirpe ha il dolce sapore della vendetta consumata nel modo più crudele, perché il Frosinone avrebbe meritato il pareggio per le tante occasioni costruite tra il 25' e il 60'.

Concreta e fortunata, la squadra ferrarese ha saputo soffrire e sfruttare al meglio le proprie peculiarità. La vittoria porta la firma di Francesco Vicari, uno degli artefici del miracolo-SPAL e importante punto di riferimento difensivo. Ma c'è anche la capacità di gestire i momenti complicati, mantenendo equilibri e distanze tra i reparti e giocando da squadra vera. Non è un caso se nel finale, nonostante i tanti attaccanti schierati da Baroni, la SPAL non ha mai rischiato di capitolare. L'atteggiamento, forse, è stato troppo rinunciatario, ma alla fine ha pagato. Consapevolezza e fiducia nei propri mezzi, per ripetere ancora una volta il miracolo: gli estensi ci credono, ora più che mai.