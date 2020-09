Più forte l'Inter o la Juve? Pirlo: "Non lo so, di sicuro ce la giocheremo fino alla fine"

vedi letture

La rosa dell'Inter è superiore a quella della Juventus? Andrea Pirlo, dopo il 2-2 contro la Roma, risponde così a Sky: "Non so se è migliore, sicuramente si è rinforzata rispetto all'anno scorso. Non so se sia meglio la loro o la nostra, di sicuro ce la giocheremo fino alla fine. Vedendo i cambi di ieri, ho detto ai ragazzi che le sostituzioni oggi sarebbero state decisive".

Qui tutte le parole di Pirlo.