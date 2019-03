Più Roma che Empoli: 2-1 firmato El Shaarawy-Schick dopo 45 minuti

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma chiude in vantaggio il primo tempo del posticipo del 27° turno di Serie A contro l'Empoli. Partita a tratti emozionante, a tratti bloccata, decisa finora dalle reti di El Shaarawy e Schick, oltre all'autogol di Juan Jesus.

BOTTA E RISPOSTA - La gara dell'Olimpico si sblocca dopo appena nove minuti grazie a un gran gol di Stephan El Shaarawy, che sugli sviluppi di un corner si sistema il pallone al limite dell'area e scocca un destro a giro che si insacca sul palo più lontano. Neanche il tempo di festeggiare che arriva però il pareggio dell'Empoli. A rispondere al gol dell'italo-egiziano è infatti una sfortunata autorete di Juan Jesus al 12'. Sugli sviluppi di un calcio da fermo, Silvestre effettua una torre verso il centro dell'area e il difensore della Roma spedisce involontariamente il pallone alle spalle di Olsen.

RITMI ALTI - La posta in palio è altissima, seppur con obiettivi nettamente diversi, e i ritmi di gioco continuano ad alzarsi. Da una parte l'Empoli sfiora il gol con un calcio di punizione perfetto di Pasqual, che supera la barriera ma colpisce clamorosamente la traversa al 16'. Dall'altra, sempre sugli sviluppi di una punizione, un cross di Florenzi viene invece deviato prima da Veseli e poi da Di Lorenzo con la sfera che per poco non beffa Dragowski.

IL RITORNO DI SCHICK - Dopo venti minuti vibranti, la partita si spegne fino al 30', quando una bellissima manovra corale della Roma - firmata Kluivert, Cristante e Schick - porta Zaniolo al tiro da posizione invitante. Il tentativo del numero 22 di casa si spegne sul fondo, ma è comunque il preludio al 2-1 capitolino. A concretizzarlo ci pensa Patrik Schick, caricatissimo dopo l'iniezione di fiducia di mister Ranieri e di nuovo a segno in campionato dopo oltre due mesi. Calcio di punizione morbido dalla destra di Florenzi, Dragowski non esce e l'ex Sampdoria sovrasta in volo Pasqual firmando di testa il 2-1 al 32'. È questo l'ultimo sussulto di un primo tempo che i giallorossi chiudono meritatamente avanti.