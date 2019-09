Più tiri in porta di Inter e Juve. Ma il Napoli è già lontano dalla vetta

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sei punti in meno dell'Inter capolista, quattro punti in meno della Juventus campione d'Italia. Il Napoli dopo cinque giornate di Serie A vede già la vetta col binocolo, e ha già incassato due sconfitte. Sono dati negativi, anche se paragonati con quelli della passata stagione, analizzati all'indomani di una partita equilibrata nella prima frazione e giocata a una porta sola nella ripresa. Poi nel finale il gol di Castro, che ha consegnato al Cagliari i tre punti dopo che il Napoli - più e più volte - ha sfiorato il vantaggio.

Nel post-gara, Ancelotti ha provato a soffermarsi sulla prestazione. Su una partita sfortunata, perché quando provi la conclusione 17 volte (otto in porta) e colpisci due legni, e vieni punito alla prima conclusione in porta degli avversari, è anche difficile trovare motivazioni tattiche. L'Inter ha battuto la Lazio tirando in porta quattro volte, proprio come gli avversari. La Juventus tirando in porta sette volte, contro i tre tiri del Brescia.

Dati che chiariscono come forse, più delle dirette concorrenti, il Napoli in questo turno avrebbe meritato la vittoria. E chiariscono che è anche difficile muovere delle critiche alle scelte di un allenatore che ieri è tornato in campo con i titolari, dopo aver ruotato a Lecce (in una gara vinta 4-1).

Considerazioni che però non smuovono di una virgola il dato finale, un dato sostanzialmente negativo. In una stagione in cui la corsa Scudetto, con l'inserimento dell'Inter di Conte, s'è sostanzialmente livellata verso l'alto il Napoli è partito peggio. Era dal primo anno di Sarri che la squadra partenopea in campionato non partiva così male. Punti che possono essere recuperati, ma che già pesano. Sconfitte che minano le certezze di un gruppo che anche quest'anno è partito con l'obiettivo di vincere uno Scudetto mai vinto nell'era De Laurentiis e solo sfiorato due stagioni fa.