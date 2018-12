© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Reti bianche all'intervallo di Milan-Torino. Finisce sullo 0-0 un primo tempo che ha visto i granata entrare subito in partita, con Donnarumma costretto a un miracolo su Iago Falque dopo cinque minuti e poi ancora una grande occasione di Belotti poco prima del quarto d'ora. Milan in difficoltà a centrocampo e capace di farsi vedere dalle parti di Sirigu soprattutto in contropiede, con Higuain voglioso di tornare al gol ma fin qui non troppo ispirato. Più Torino che Milan al 45', ma zero gol per parte. Brivido finale per il Toro, con l'on-field review da parte di Orsato al monitor VAR per una deviazione di Nkoulou col braccio su tiro da fuori di Higuain.