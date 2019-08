© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sui movimenti in difesa della Roma. Colloqui in corso per Elseid Hysaj che non rientra nei piani di Carlo Ancelotti e che ha già dato l'ok al trasferimento. Aurelio De Laurentiis però lo valuta 20 milioni, così la Roma va su Davide Zappacosta che il Chelsea potrebbe cedere. Inoltre Alessandro Florenzi, dovrebbe giocare come esterno alto, dunque si sta liberando una casella nel ruolo nella Capitale.