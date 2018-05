Pjaca 3.0: stagione 2017/18 da dimenticare, ma la Juve ha fiducia

"Deve avere un po' di fortuna questo ragazzo, fermato da tanti infortuni. Ha tante qualità, in Italia nessuno ha visto il vero Pjaca. Farà un grande Mondiale, sarà un protagonista e arriverà al ritiro della Juventus con tanta convinzione e con la giusta motivazione". Queste le parole di Marko Naletilic riguardo Marko Pjaca, talento croato arrivato in Italia ormai due stagioni fa ma che non ha ancora mostrato tutto il proprio bagaglio tecnico, notevole, per vari motivi. L'investimento dei bianconeri era stato notevole, ben 23 milioni, ma un gravissimo infortunio ha tolto il croato dai giochi proprio quando stava entrando nelle rotazioni di Allegri. Il gol contro il Porto nell'andata degli ottavi di Champions dell'anno scorso rimane fino ad ora il punto più alto della sua carriera, considerando anche che il prestito allo Schalke è stato un vero flop, con poco più di 200 minuti giocati nonostante due gol segnati.

Ruolo: attaccante esterno, seconda punta.

Caratteristiche: in Italia lo abbiamo visto poco ma i punti di forza del croato sono notevoli e particolarmente adatti al calcio moderno. Nonostante il metro e ottantasei parliamo di un giocatore estremamente tecnico, ma dotato anche di un fisico che lo aiuto e non poco nei contrasti con l'avversario. Il prototipo di attaccante perfetto, fino ad ora però troppo bersagliato dagli infortuni.

Squadre interessate: la Juve ha deciso di portarlo in ritiro.

Carriera: la Dinamo Zagabria paga 800 mila euro per prenderlo dalla Lokomotiva, salvo rivenderlo a 23 alla Juventus due anni dopo, quando Pjaca è nettamente il talento più in vista del paese. Alla Juve trova poco spazio e il grave infortunio al legamento crociato lo tiene fuori quasi un anno: a quel punto la scelta, poco felice, di un prestito allo Schalke.

Valutazione: 15 milioni di euro.