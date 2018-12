Pjaca, 4 partite per convincere. A gennaio la Fiorentina valuterà le ipotesi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione odierna di Tuttosport parla di Marko Pjaca e della sua stagione deludente alla Fiorentina. Il croato si sta confermando il principale flop - ad ora - della stagione viola, continuando ad inanellare una prestazione negativa dopo l'altra. Al momento pare impossibile che la società viola sia disposta a sborsare 20 milioni alla Juventus per acquistarlo definitivamente, ma c'è di più: i tifosi e pure nel club ci si comincia a domandare se non sia meglio rispedirlo al mittente già nella sessione di gennaio. Le prossime 4 partite saranno decisive per il futuro di tutti, ma in particolare per quello di Pjaca.