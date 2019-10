Pjaca ai margini della Juventus. Sarri: "Si è allenato pochissimo"

Marko Pjaca resta ai margini della Juventus. L'attaccante croato classe '95 è ancora infortunato, come confermato quest'oggi in conferenza stampa da Maurizio Sarri: "Pjaca in questo momento non è disponibile, ha avuto un piccolo problema al ginocchio quindi non è disponibile, si è allenato pochissimo".

