Pjaca al Cagliari per ripartire: l'operazione win-win dei sardi

“Siamo felici”. E non poteva essere altrimenti: ieri Fabio Paratici, nell’annunciare l’ormai prossimo trasferimento in prestito di Marko Pjaca al Cagliari, ha fatto trasparire soddisfazione. Quella di chi sa di aver fatto la scelta migliore, un po’ per tutte le parti in causa, a partire dalla Juventus.

Per il Cagliari è la classica mossa win-win. I sardi sono partiti alla grandissima, poi hanno frenato nelle ultime uscite. Con l’attaccante classe ’95 mettono in cascina una grande scommessa, un po’ come tutta la stagione del centenario degli isolani, che un pensierino ai piati alti della classifica lo faranno da subito. Se Pjaca tornerà il giocatore in grado di stregare mezza Europa, sarà un valore aggiunto, a costi contenuti (meno di 14 milioni tra prestito e riscatto). Se ripeterà quanto successo a Firenze, nessun problema: Pjaca è un’aggiunta di lusso alle scelte di Maran, sulla carta non una pedina indispensabile.

La Juve capitalizza quel che può. L’investimento per l’ex Dinamo Zagabria è stato importante, ormai quasi quattro anni fa. Poi la sfortuna si è accanita ed è andato tutto male, nonostante nei primi mesi a Torino avesse fatto intravedere alcuni gioielli del repertorio. Da un potenziale fuoriclasse, a dire il vero tuttora molto stimato dall’intero ambiente, i bianconeri si ritrovano in rosa un giocatore che in questo momento non vale i soldi che è costato e ovviamente neanche lo stipendio che percepisce. Così dall’eventuale riscatto del Cagliari, o anche solo da un rilancio della carriera del ragazzo, passa un potenziale recupero dell’investimento iniziale.

Infine c’è Pjaca. Ultimo nell’analisi, prima nell’importanza. Marko ha un credito enorme con la fortuna, e a Cagliari può trovare l’ambiente perfetto per esprimersi. Poche pressioni, considerata la classifica; una concorrenza di valore ma non esagerata; un allenatore che sa valorizzare i propri attaccanti: solo le prime cinque hanno segnato più degli isolani. Ora tocca a lui: ricominciare a correre, dribblare, segnare. A 24 anni non è ancora tardi, per riprendersi il tempo perduto.