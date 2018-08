Pjaca alla Fiorentina, l'agente: "Tutto definito. La Viola una sua scelta"

Fonte: FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marko Pjaca è pronto a diventare un giocatore della Fiorentina. Stavolta per davvero. Infatti, a seguito di un tira e molla apparentemente infinito, venerdì scorso è arrivato l'intervento a sorpresa del presidente esecutivo Mario Cognigni a sbloccare il tutto. Per commentare l'approdo del classe '95 in riva all'Arno (sarà in città domani), FirenzeViola.it ha contattato in esclusiva il suo procuratore, Marko Naletilic.

Naletilic, dopo tante settimane è finalmente arrivata la svolta. Che operazione è stata?

"È vero, è stata una trattativa che si è protratta per diverso tempo, ma diciamo che alla fine certe cose fanno parte del mercato. L'unica cosa che conta è che tutto sia andato per il meglio, non c'è altro di particolarmente importante da aggiungere".

Ha parlato col giocatore? È felice per come sono andate le cose?

"Certo, Pjaca è davvero molto contento di potersi confrontare con una nuova sfida. Conosce bene la tradizione e l'importanza che ha vestire la maglia della Fiorentina nel calcio italiano: non per nulla è stata una sua scelta".

Che ruolo potrà ritagliarsi a Firenze?

"Come ben sapete, il mio assistito è un attaccante esterno e alla luce di questo potrà andare a costituire, assieme a Chiesa e a Simeone, un tridente offensivo giovane e di assoluta qualità".