Pjaca, finalmente in campo: il fantasista torna ad allenarsi coi compagni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fermo dallo scorso 30 marzo a causa della rottura del legamento crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio destro rimediata in una gara con la nazionale, il fantasista della Juventus Marko Pjaca da oggi tornerà ad allenarsi in gruppo. Già da oggi - si legge sulla Gazzetta dello Sport - la squadra potrebbe salutare il suo ritorno sui campi di allenamenti di Vinovo.

Il calciatore ex Dinamo Zagabria adesso dovrà ritrovare il tono muscolare e la condizione fisica per essere nuovamente a disposizione di mister Allegri.