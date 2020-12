Pjanic: "Alla Roma e alla Juve sono stato benissimo. Ibrahimovic ha dato leadership al Milan"

"Al Barcellona gioco poco e non ne conosco il motivo". A dirlo, nel corso di una intervista alla 'Gazzetta dello Sport', è stato il centrocampista del Barcellona Miralem Pjanic che domani affronterà la Juventus, sua ex squadra, nell'ultima partita valida per la fase a gironi di Champions League.

Pjanic è passato da un club all'altro la scorsa estate, dopo 9 anni in Italia: "Sono stati molto belli. Alla Roma e alla Juve sono stato benissimo, ho passato stagioni importanti. Ora ho questa nuova sfida nel club più grande del mondo e devo rimettermi in gioco", ha dichiarato il centrocampista bosniaco che poi s'è soffermato anche sull'impatto avuto da Ibrahimovic in rossonero: "Ha dato la leadership al Milan"