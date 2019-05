Pjanic: "Anche le più belle storie finiscono. Grazie di tutto mister"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine della conferenza stampa di Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli, Miralem Pjanic ha voluto dedicare un post su Instagram al mister toscano, ch non allenerà più la Juve: "Cinque Scudetti, 4 Coppa Italia, 2 Supercoppe e 2 finali di Champions. Abbiamo gioito, abbiamo discusso, abbiamo festeggiato. Ma soprattutto siamo stati dove la Juventus meritava di stare, sempre in vetta. Anche le più belle storie finiscono, la Juventus viene prima dei giocatori e degli allenatori. Grazie per tutto Mister a te e tutto lo staff tecnico".