Pjanic, assalto del Barça. E la Juve ha diverse idee per sostituirlo

Ottanta milioni di euro. Questo il prezzo fissato dalla Juventus per la cessione di Miralem Pjanic, regista finito nel mirino del Barcellona. Se dalla Spagna - si legge su Tuttosport - arriverà un'offerta di siffatta portata e il calciatore chiederà la cessione la Juventus non si opporrà, fiondandosi a quel punto subito sul mercato per stravolgere la mediana.

Il primo obiettivo resta sempre Sergej Milinkovic-Savic, un centrocampista con caratteristiche diverse rispetto al bosniaco che costringerebbe Allegri a ridisegnare il centrocampo. Alternative? Possono arrivare dal PSG: ieri il ds del club parigino ha offerto Adrien Rabiot, ma alla Juve interessa di più Marco Verratti. In lista anche Thiago Alcantara del Bayern Monaco e Mousa Dembelé del Tottenham.