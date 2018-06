Pjanic-Barça: la Juve prepara così l'assalto a Milinkovic-Savic

© foto di Federico Gaetano

La notizia dell'assalto del Barcellona per Miralem Pjanic della Juventus, considerato fino a oggi incedibile dai bianconeri, potrebbe cambiare e accelerare i piani di mercato della Vecchia Signora. Un'eventuale partenza del bosniaco a suon di milioni destinazione Catalogna, infatti, permetterebbe alla Juventus di fiondarsi su Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo, che sarà protagonista al Mondiale con la sua Nazionale, è il grande pallino del mercato di Paratici e Marotta. La strategia potrebbe essere così chiara: cedere un pezzo da novanta, ma con il futuro di Gonzalo Higuain ancora da scrivere, visto che non è incedibile ma non sono arrivate offerte, per il grande colpo. Alex Sandro dovrebbe rinnovare, Paulo Dybala è l'unico assolutamente blindato. Così Pjanic al Barcellona è una pista da considerare con forza. Per andare all-in su Milinkovic-Savic.