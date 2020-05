Pjanic-Barça, spunta un documento blaugrana che ne pianificava l'acquisto già a gennaio

Non solo Sport , anche As questa mattina dedica ampio spazio alla trattativa per portare Miralem Pjanic al Barcellona . Il quotidiano spagnolo - si legge - sarebbe infatti entrato in possesso di un documento ufficiale del club blaugrana, redatto a gennaio 2020, che pianificava l'acquisto di calciatori esperti per rinforzare la mediana nei mesi a venire.

Un netto cambio di strategia rispetto al passato, che almeno a centrocampo dà la priorità a profili già affermati (come Pjanic, appunto) piuttosto che a giovani di belle speranze (come Arthur). "Giocatori più esperti danno maggiori garanzie in posizioni in cui viene richiesta la conoscenza del gioco", si legge nel suddetto documento. È proprio così, dunque, che il metronomo della Juventus è diventato uno dei principali obiettivi della società culé in vista della prossima stagione.