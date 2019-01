© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è scontato che Sami Khedira e Miralem Pjanic restino alla Juventus anche per il prossimo anno. L'accordo per Ramsey, e l'assalto che verrà sferrato per Paul Pogba - scrive 'Tuttosport' - restringe lo spazio nella rosa bianconera per i due calciatori attualmente a disposizione di Allegri, rispettivamente legati alla Juve da un contratto fino al 2020 e al 2023. Molto dipenderà dalle offerte che si presenteranno nei prossimi mesi: la Juve non ha preclusioni.