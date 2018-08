Pjanic firma rinnovo e vantaggio Juve: 1-0 sulla Lazio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus conduce il gioco all'Allianz Stadium: l'1-0 è firmato da una scudisciata bellissima di Pjanic che, dai 25 metri, inchioda Strakosha - forse partito leggermente in ritardo - all'angolino. Partenza lenta della squadra bianconera, con qualche errore di palleggio soprattutto in fase di costruzione, fino a quando Khedira colpisce il palo, al diciassettesimo. Da lì in poi c'è quasi solamente la Juventus, almeno nelle azioni pericolose: in particolare Bernardeschi impegna severamente il portiere avversario. Lazio comunque viva, sebbene Szczesny non faccia grosse parate. All'ultimo Parolo, di testa, non è preciso nel colpo di testa a pochi passi dalla porta.