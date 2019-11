Pjanic: "Forse a qualcuno non è chiaro: a Bergamo sono scontri diretti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus, contro l'Atalanta, ha vinto per 1-3. Miralem Pjanic, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, ha commentato la prestazione della sua squadra: "Forse a qualcuno non è chiaro, ma chi lotta per la vetta negli ultimi anni a Bergamo viene a giocare scontri diretti. Tre punti pesantissimi non solo perché zuppi d’acqua #ForzaJuve #AtalantaJuve#FinoAllaFine", ha scritto il numero 5 juventino.