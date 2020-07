Pjanic guida l'orchestra Juve ma il Sassuolo reagisce: 2-1 per Sarri su De Zerbi al 45'

Sassuolo-Juventus 2-1 al 45'

La Juventus vince dopo 45' contro il Sassuolo 2-1 ma con ampia sofferenza. Apre la gara come una Valchiria, travolgente, avvolgente, poi va lentamente sotto. L'undici di De Zerbi prova a mettere il solito smoking del bel gioco ma Pjanic stavolta sceglie la bacchetta giusta da direttore d'orchestra. Quinto minuto: calcio d'angolo furbo, rasoterra, arretrato. E' uno schema, perché Danilo è un falco, appostato: artiglia il pallone di prima, destro e Consigli battuto. Dodicesimo minuto: il bosniaco, catalano che verrà, consegna un pallone verticale per Higuain che è già sul binario, spedito, in mezzo ai due centrali neroverdi che sono larghi. Troppo. Il Pipita è implacabile: controlla, ricontrolla, se la sistema, piatto di controbalzo e Consigli ancora battuto.

Il Sassuolo c'è Perché non molla, pur sotto di due gol. Per orgoglio e identità. Reagisce e ci prova, lo squillo più importante è al 23': Muldur sterza su Alex Sandro, mancino deviato e Szczeszny fa una parata che strappa applausi. La formazione di De Zerbi orchestra calcio, la Juventus si schiaccia troppo e patisce i ritmi neroverdi. Ancora al 28', ancora Szczeszny, stavolta in uscita su Berardi. Nulla può, però, un minuto più tardi: Muldur sulla destra è un treno, serie di rimpalli, Djuricic è rapace ad anticipare gli avversari e fa 2-1. Ma i neroverdi sono in gara, anche se nel recupero rischia di prendere il terzo da Ronaldo. E la Juventus soffre e rischia di dover cambiare pure difesa, visto che De Ligt ha problemi alla spalla e Chiellini, scelto a sorpresa da Sarri dal 1', sembra essere il primo candidato al cambio.