Pjanic: "Ho sentito CR7 e mi ha detto che sta bene. Spero guarisca, se non gioca meglio per noi"

Il centrocampista del Barcellona, Miralem Pjanic, ha commentato anche la possibile assenza di Cristiano Ronaldo nell'intervista concessa a Sky Sport alla vigilia del big match di Champions: "Vedremo se ci sarà, l'ho sentito negli scorsi giorni per sapere come stava, mi ha detto che si sentiva bene. Speriamo che torni negativo, per la sua salute innanzitutto. Lo ritroverò con piacere in campo, ma se non c'è tanto meglio per noi".