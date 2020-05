Pjanic il primo, CR7 anticipa Khedira e Matuidi. Juventus, Higuain sarà l'ultimo a rientrare

vedi letture

La Gazzetta dello Sport fa il punto sui vari rientri dei giocatori della Juventus e spiega come Gonzalo Higuain sarà l’ultimo a tornare a Torino, dall’Argentina. Il primo, oltre due settimane fa, è stato Miralem Pjanic (che infatti si sta già allenando alla Continassa). Lunedì è stato il turno di Cristiano Ronaldo, ieri si sono visti a Caselle Matuidi e Khedira, il quale vivrà la propria quarantena post rientro in Italia all’interno del J Hotel. I brasiliani Danilo, Alex Sandro e Douglas Costa sono attesi a Torino in queste ore, Adrien Rabiot è in Costa Azzurra a poche ore di macchina da Torino. L’ultimo a rientrare, come detto, sarà il Pipita che si trova ancora in Argentina: domenica in serata, al più tardi lunedì, l’attaccante è comunque atteso in città.