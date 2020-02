Pjanic in affanno, Douglas Costa sfortunato: i voti di TMW

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Szczesny 6 - Mette una pezza quando può (straordinaria la parata su Faraoni), incolpevole sui due gol subiti.

Cuadrado 5,5 - Schierato ancora una volta da terzino, non riesce a incidere, anche se non soffre particolarmente Lazovic. Nel finale alza il raggio d'azione con l'ingresso di De Sciglio, senza creare pericoli.

De Ligt 6 - Prestazione senza particolari sbavature per il difensore olandese, che è sempre molto attento e limita i danni.

Bonucci 5,5 - Sbroglia un paio di situazioni complicate, soprattutto nel primo tempo. Poi commette l'ingenuità decisiva, regalando il rigore al Verona.

Alex Sandro 5,5 - Nel primo tempo sembra un pesce fuor d'acqua. Il Verona attacca molto dalle sue parti e non riesce a prendere le misure. Nella ripresa migliora ma non arriva alla sufficienza.

Bentancur 5,5 - Uno dei più positivi in una serata negativa per la Juventus. Personalità e buone geometrie, i compagni di squadra non lo aiutano. Ha un po' di responsabilità nell'azione che porta al pareggio di Borini e questo incide sulla valutazione finale. (Dall'82' De Sciglio s.v.).

Pjanic 5 - In grande difficoltà sul pressing degli avversari, perde qualche pallone di troppo e serve inavvertitamente Borini in occasione del gol dell'1-1.

Rabiot 6 - È in crescita, ma non riesce ancora ad essere determinante, un fattore. Quando i ritmi si alzano, va in difficoltà.

Douglas Costa 6 - Qualche accelerazione, una traversa e poco più. E arriva anche un altro infortunio muscolare. Quando esce, i bianconeri si spengono. (Dal 72' Ramsey 5,5 - Non riesce a entrare col piglio giusto, non trova mai la giocata vincente).

Higuain 5,5 - Si muove e prova a giocare di sponda. Ha una sola occasione, dopo 90", poi viene sempre controllato bene. (Dal 59' Dybala 5,5 - Entra con la voglia di spaccare il mondo e la Juve sblocca la partita. Poi cala alla distanza).

Cristiano Ronaldo 6,5 - Ormai la squadra bianconera dipende da lui, e questo è un fattore su cui Sarri deve lavorare. È l'unico a creare pericoli per tutta la partita, trova la rete per la decima partita consecutiva.